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В США назвали настоящего оппонента Трампа на дебатах с Байденом

Сакс: настоящим противником Трампа на дебатах с Байденом будет телеканал CNN

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Kevin Dietsch / Pool via CNP/Global Look Press

Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X назвал противника кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на дебатах с действующим главой Белого дома Джо Байденом.

По его мнению, настоящим противником Трампа будет телеканал CNN, транслирующий мероприятие.

«Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя», — сказал Сакс.

По мнению миллиардера, Байден не решился бы принять участие в дебатах на канале Fox News, который ассоциируется с республиканцами.

До этого старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван сообщила, что Байден тренируется стоять 90 минут на ногах для того, чтобы подготовиться к дебатам с Трампом.

Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня.

21 июня американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял, что основное внимание зрителей дебатов между кандидатами в президенты США будет приковано к тому, сможет Джо Байден оставаться сосредоточенным и не терять концентрацию.

Ранее Трамп назвал ошибочными слова Байдена про Украину и НАТО.

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