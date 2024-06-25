В Крыму ответили на заявление Киева о блокировании полуострова

Заявление руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о планах блокировать Крым по суше и воде не более чем «хотелки». Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

«Будановские хотелки о блокировании Крыма приведут Украину к окончательной утрате не только своей государственности и суверенитета, но и лишат ее других значительных территорий», — заявил он.

По словам Смирнова, никакие ракеты не помогут Киеву вернуть Крым и другие утраченные территории, так как она лишилась их на основании всенародного волеизъявления жителей этих теперь уже российских регионов.

До этого Буданов назвал главной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокирование Крыма по воде и суше, чтобы отрезать полуостров от снабжения.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 153.

25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер после обстрела Севастополя заявил, что США не хотят видеть потери среди мирного населения и намерены обсудить это с украинскими властями.

Ранее экс-спецназовец ВСУ усомнился в квалификации Буданова.