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В Конгрессе США прокомментировали освобождение Ассанжа

Грин: Ассанжа держали в заключении за то, что он занимался журналистикой

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WikiLeaks/X (ранее Twitter)

Основатель платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж провел длительный срок в заключении, поскольку занимался журналистикой. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила член палаты представителей США от республиканцев конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

«Джулиана Ассанжа намерены освободить после многолетнего заключения за такое преступление, как журналистика. Слава богу, что Джулиан свободен!!», - подчеркнула она.

Ранее аккаунт WikiLeaks в социальных сетях сообщил о освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, откуда он отправляется в родную Австралию.

Предшествовавшие этому новости гласили о возможной сделке основателя WikiLeaks с американским обвинительным органом, в рамках которой он частично признает свою вину в обмен на уже отбытое наказание.

Жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж выразила благодарность всем, кто помог в его освобождении.

По информации CBS, данная сделка должна полностью уладить все юридические проблемы, связанные с Джулианом Ассанжем. Телеканал уточняет, что окончательное решение будет принято в среду в федеральном окружном суде Северных Марианских островов — американской территории в Тихом океане.

Джулиан Ассанж приобрел мировую известность благодаря созданию платформы WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных документов, включая видеозапись с жертвами среди мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

Ранее Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа.

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