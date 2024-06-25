В Госдуме ответили поговоркой на план Киева по Крыму

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет ответил на предложение руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о перекрытии поставок на полуостров. В беседе с РИА Новости он напомнил Киеву о пословице: «Кто других пугает, тот сам убегает».

«Буданов, вероятно, забыл, что Крым пережил различные блокады за последние десять лет, когда подобные ему пытались уничтожить крымчан», — отметил депутат, подчеркнув, что на полуострове имеется достаточная сила для противодействия агрессии противника.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что ущерб от энергетической и водной блокады полуострова оценивается в 14 триллионов рублей. Он также упомянул, что власти республики рассчитают ущерб от транспортных и продовольственных блокад, террористических актов, а также проведут оценку разрушений инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.