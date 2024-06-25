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На Западе заявили, что устав НАТО не позволит Украине получить членство в альянсе

NI: устав НАТО не позволит Украине стать членом блока на июльском саммите

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Опасения по поводу применения пятой статьи Устава Североатлантического альянса вряд ли позволят Киеву вступить в НАТО на предстоящем в июле саммите блока. Об этом в статье в американском журнале National Interest (NI) написал журналист Ставрос Атламазоглу.

По его словам, стать членом альянса Украине мешают обязательства по коллективной обороне. Возможное вступление Киева в НАТО может привести к нежелательному для Североатлантического альянса прямому столкновению с Москвой.

Атламазоглу отметил, что Украина почти гарантированно не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока продолжается ее конфликт с Россией.

Поэтому, заключил журналист, приглашение Киева в члены блока на предстоящем июльском саммите представляется крайне маловероятным.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО.

Ранее сообщалось, что ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для ВСУ.

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