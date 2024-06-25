В США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине

Вашингтон 25 июня объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву примерно на $150 млн. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает Associated Press.

По данным собеседников агентства, в новый пакет помощи включат критически необходимые украинской армии боеприпасы, в их числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS. Один из источников отказался уточнить, войдут ли в этот транш дальнобойные ракеты ATACMS, при этом подчеркнув, что кассетные боеприпасы туда включены не будут.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американские власти причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS.

24 июня сообщалось, что Государственный департамент США призвал Китай убедить Россию начать мирные переговоры с Украиной.

Ранее в минобороны США ответили на обвинения в причастности к атаке на Севастополь.