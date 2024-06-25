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Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах

Небензя: реакция в ООН на теракт в Севастополе говорит о двойных стандартах

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MFA Russia/Global Look Press

Реакция Секретариата ООН на совершенный Украиной террористический акт в Севастополе свидетельствует о его двойных стандартах. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что Москву не удивляет, что средства массовой информации на Западе замалчивают о трагедии в Севастополе, так как их не интересуют жизни мирных граждан РФ. При этом Небензя подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны Секретариата вызывает большое сожаление, потому что именно эта структура должна противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права.

Постпред России назвал такое поведение примером двойных стандартов Секретариата ООН.

До этого Небензя заявил, что американские власти причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Ранее в Кремле http://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/24/23311363.shtml США ответ после атаки на Севастополь.

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