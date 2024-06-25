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США объявили своего основного союзника вне НАТО

США назвали Кению своим основным союзником вне НАТО

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Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил Кению основным американским союзником вне НАТО. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

«Настоящим объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей данного закона [о зарубежной помощи] и закона о контроле за экспортом вооружения», — говорится в документе, адресованном госсекретарю.

В мае Байден заявил, что Кения является одним из основных партнеров США в сфере борьбы против терроризма среди государств, расположенных южнее Сахары.

Отмечается, что основными союзниками Соединенных Штатов вне НАТО также являются Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

Ранее республиканцы обвинили Байдена в отправке Кении оружия для Украины.

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