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Боррель назвал препятствие для вступление Сербии в ЕС

Боррель: связь Сербии с Россией несовместима со стремлением страны в ЕС

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Mohamed Azakir/Reuters

Стремление Сербии к членству в Европейском союзе (ЕС) несовместимо с поддержанием тесных связей с Россией. Об этом заявил глава дипслужбы Европейского союза Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи глав министерств иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает ТАСС.

«Тесное взаимодействие с [президентом России Владимиром] Путиным несовместимо со вступлением страны ЕС», — сказал Боррель, добавив, что только полная переориентация страны во внешней политике может позволить ей стать членом Евросоюза.

Глава дипслужбы подчеркнул, что объединению не нужны страны, которые подрывают ее позиции по внешней политике.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна продолжит путь к Европейскому союзу при сохранении традиционных дружеских отношений с Китаем и РФ и не собирается вводить санкции ради удовлетворения интересов какой-либо третьей стороны.

Ранее Макрон заявил, что Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более.

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