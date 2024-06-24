В США сожалеют о гибели людей при ударе ВСУ по Севастополю

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс. Его слова приводит РИА Новости.

«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — сказал он, говоря о недавнем украинском ударе по Севастополю.

По словам Басса, Украина «дисциплинированно» использует военные средства, которые ей поставляет Запад. Это влияет на то, как Вооруженные силы России проводят свои операции, добавил он.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 153.

Ранее в Кремле назвали виновных в атаке на Севастополь.