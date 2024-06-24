Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сожалеют о гибели людей при ударе ВСУ по Севастополю

Госдеп: США сожалеют о жертвах среди гражданских в любом конфликте

close
100%
Depositphotos

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс. Его слова приводит РИА Новости.

«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — сказал он, говоря о недавнем украинском ударе по Севастополю.

По словам Басса, Украина «дисциплинированно» использует военные средства, которые ей поставляет Запад. Это влияет на то, как Вооруженные силы России проводят свои операции, добавил он.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. В Минобороны РФ заявили, что системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 153.

Ранее в Кремле назвали виновных в атаке на Севастополь.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами