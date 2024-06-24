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Постпред России при ООН счел, что США вовлечены в теракт в Севастополе

Небензя: США напрямую вовлечены в теракт в Севастополе с использованием ATACMS

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John Minchillo/AP

Американские власти причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений», — сказал он.

По словам дипломата, западные союзники поощряют Киев к совершению терактов против мирного населения российских городов.

До этого Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. По данным Минобороны России, удар нанесли в 12:15. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку. В Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Удар ATACMS по Севастополю
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