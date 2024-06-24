В МИД Турции назвали важным обнародование Путиным условий урегулирования на Украине

Турция считает важным обнародование президентом России Владимиром Путиным условий для поисков мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу Habertürk сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Как заявил министр, во время июньского визита в Москву он сказал своим собеседникам про риски широкомасштабного распространения войны.

«Мы донесли до наших собеседников, что на Украине необходим мир и что Россия должна занять определенную позицию. По сути, через два дня господин Путин по пунктам перечислил условия. Важно, что Путин выразил это», — сказал дипломат.

14 июня президент России, выступая в МИД РФ, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

Ранее Путин назвал целью спецоперации окончание начатой Киевом войны.