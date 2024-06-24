Евросоюз готов лишить Грузию финансирования из-за закона об иноагентах

Евросоюз готов лишить Грузию финансирования и поставок со стороны Европейского фонда мира в случае, если принятый в стране закон об иноагентах останется в силе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Боррель пояснил, что «это можно сделать немедленно», так как процедура не требует большинства голосов членов сообщества — при том, что одна из стран ЕС (Венгрия) не поддерживает политики давления на Грузию в этом вопросе.

Глава Евродипломатии заявил, что «Грузия не продвинется по пути вступления в ЕС, если правительство не сменит свой курс».

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. В парламенте это вето преодолели большинством голосов, спикер Шалва Папуашвили подписал документ и закон вступил в силу 3 июня. Рассмотрение законопроекта вызвало массовые акции протеста внутри страны и неодобрение со стороны Евросоюза и США.

Ранее в Грузии озвучили предполагаемые сроки вступления в ЕС.