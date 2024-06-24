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США пригласили Грузию на саммит НАТО в Вашингтоне

Помощник госсекретаря О'Брайен: Грузию пригласили принять участие в саммите НАТО

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Irakli Gedenidze/Reuters

Вашингтон пригласил Грузию принять участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает ТАСС.

«Все партнеры НАТО приглашены на мероприятия саммита для партнеров. Они (Грузия. — «Газета.Ru») тоже», — отметил дипломат в брифинге для журналистов.

Саммит состоится с 9 по 11 июля. По словам О'Брайена, американские власти «весьма обеспокоены решениями и риторикой, которая в настоящее время «все чаще исходит от очень небольшого числа лидеров» правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

По мнению помощника госсекретаря США, действия Тбилиси идут вразрез со стремлением страны вступить в ЕС и НАТО.

3 июня спикер грузинского парламента Папуашвили подписал вызвавший споры закон об иноагентах, завершив таким образом процесс его принятия в стране. Принятие закона сопровождалось бурными скандалами в парламенте и даже драками.

В результате Евросоюз продумывает возможность приостановки визитов на высоком уровне в Грузию из-за введенного закона.

Ранее глава МИД Грузии заявил, что страна держит курс в Евросоюз и НАТО.

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