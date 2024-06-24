Британский аналитик раскрыл российское оружие, которое привело ВСУ в ужас

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что военнослужащие Украины на территории Харьковской области чрезвычайно напуганы из-за применения ВС РФ авиабомб ФАБ-3000. Об этом он заявил в своем блоге в YouTube.

«Украинцы в ужасе от применения Россией новых бомб ФАБ-3000, которые были опробованы в районе Липец», — указал Меркурис.

По словам эксперта, Россия усовершенствовала фугасные авиабомбы, что позволило увеличить точность их применения.

Российская авиабомба ФАБ-3000, оснащенная устройством наведения, может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, полагает китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes называет ее «чрезмерно мощной» для ударов по позициям Вооруженных сил Украины и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее ирландский журналист оценил применение авиабомб ФАБ-3000 на Украине.