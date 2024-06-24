Лавров заявил об ультиматуме Запада России

Почти все, что делают западные страны с начала специальной военной операции (СВО), выстроено как ультиматум России. Об этом глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, сообщает РИА Новости.

«Практически все, что делает Запад, что он декларирует, что он осуществляет на практике с начала специальной военной операции, выстроено в русле ультиматума Российской Федерации по всем направлениям», — сказал он.

По словам Лаврова, речь идет о перспективах политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, которые в апреле 2022 года были сорваны по указке англосаксов. Также он отметил «ползучее расширение номенклатуры вооружений, которые Запад сам себе разрешает» поставлять Киеву.

До этого Лавров говорил, что Россия в случае возобновления мирных переговоров с Украиной не будет прекращать СВО. Он подчеркнул, что в этот раз, в отличие от стамбульской истории, российская сторона на период переговоров не будет делать пауз в боевых действиях, процесс должен продолжаться.

Ранее Лавров объяснил неизбежность начала спецоперации на Украине.