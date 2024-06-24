Борис Джонсон резко ответил Фараджу на его слова о конфликте на Украине

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал слова лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фараджа о том, что конфликт на Украине является результатом политики НАТО и ЕС, назвав его позицию «тошнотворным историческим бредом». Об этом пишет Politico.

По мнению экс-премьера Великобритании, никто не провоцировал Россию начинать боевые действия на территории Украины и не «тыкал медведя палкой». Джонсон отметил, что Украина является суверенным государством и имеет полное право стремиться вступить в НАТО и ЕС.

Он также назвал «морально отвратительными» попытки возложить вину за конфликт на Евросоюз и Североатлантический альянс.

До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом политики НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

После того как на него обрушились с критикой внутри страны за якобы поддержку позиции Владимира Путина, Фарадж заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира.

Ранее британский политик назвал Бориса Джонсона лжецом и лицемером из-за позиции по Украине.