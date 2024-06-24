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В Минобороны США ответили на обвинения в причастности к атаке на Севастополь

Минобороны США: Украина самостоятельно выбирает цели в РФ для нанесения ударов

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Andrew Harnik/AP

Украинские власти самостоятельно решают, по каким целям на территории РФ наносить удары. Такое заявление сделал представитель министерства обороны США майор Чарли Дитц, пишет Reuters.

«Киев сам принимает решения о выборе целей и проводит свои собственные военные операции», — сказал он.

23 июня Севастополь подвергся атаке со стороны украинских войск. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в сторону города пять американских ракет ATACMS, которые были оснащены кассетными боевыми частями.

После этого в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили четыре снаряда, но еще один успел детонировать.

В результате 151 человек получил ранения. По последней информации, 82 пострадавшим понадобилась госпитализация. Более того, еще двоих детей и двоих взрослых спасти не удалось.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство не сомневается в причастности США к обстрелу Севастополя. Как он сказал, Вашингтон передает Киеву оружие, для использования которого требуется прямое участие американских солдат.

Ранее кандидат в президенты США предупредил о последствиях атаки Украины на Севастополь.

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