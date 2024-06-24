В Минобороны США ответили на обвинения в причастности к атаке на Севастополь

Украинские власти самостоятельно решают, по каким целям на территории РФ наносить удары. Такое заявление сделал представитель министерства обороны США майор Чарли Дитц, пишет Reuters.

«Киев сам принимает решения о выборе целей и проводит свои собственные военные операции», — сказал он.

23 июня Севастополь подвергся атаке со стороны украинских войск. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в сторону города пять американских ракет ATACMS, которые были оснащены кассетными боевыми частями.

После этого в населенном пункте сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили четыре снаряда, но еще один успел детонировать.

В результате 151 человек получил ранения. По последней информации, 82 пострадавшим понадобилась госпитализация. Более того, еще двоих детей и двоих взрослых спасти не удалось.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство не сомневается в причастности США к обстрелу Севастополя. Как он сказал, Вашингтон передает Киеву оружие, для использования которого требуется прямое участие американских солдат.

Ранее кандидат в президенты США предупредил о последствиях атаки Украины на Севастополь.