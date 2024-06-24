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Посольство подтвердило визит президента Республики Конго в РФ

Посольство: президент Конго будет находиться в Москве с визитом 25–29 июня

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Depositphotos

Президент Республики Конго (РК) Дени Сассу-Нгессо приедет в Москву с визитом 25 июня. Об этом сообщил ТАСС источник в посольстве.

Ожидается, что поездка президента продлится до 29 июня. Сассу-Нгессо в ходе своего визита в Россию планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

До этого посол Республики в РФ Давид Мадука заявлял о готовящемся визите.

Незадолго до этого Путин и его южноафриканский коллега Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора выразили надежду на дальнейшее укрепление партнерства двух стран.

10 июня президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе встречи с Владимиром Путиным предложил различные сферы для сотрудничества России и Зимбабве. В частности политик отметил, что для сельского хозяйства его стране необходима дальнейшая механизация.

Ранее Путин оценил способность БРИКС стать одной из ключевых международных структур.

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