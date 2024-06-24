Сенатор предрек ужесточение переговорной позиции РФ после удара по Севастополю

Член Совета Федерации Сергей Цеков предрек ужесточение позиции России на возможных мирных переговорах с Украиной после удара ВСУ по пляжу в Севастополе дальнобойными ракетами ATACMS. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Понятно, что с позиции вчерашнего дня переговоры эти будут с Украиной очень жесткие. И требования наши будут очень жесткие. Они будут гораздо более жесткие, чем были там еще два-три дня назад», — заявил Цеков.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

В связи с этим посол США Линн Трейси была вызвана в министерство иностранных дел. Дипломату был сделан демарш в связи «преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», нанесшего ракетный удар по мирному населению Севастополя.

Ранее кандидат в президенты США предупредил о последствиях удара по Севастополю.