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В Литве разочарованы нежеланием ЕС разрывать отношения с Грузией

Дипломат Ландсбергис раскритиковал нежелание ЕС разрывать отношения с Грузией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вильнюс разочарован нежеланием Европейского союза разрывать отношения с Грузией в связи с нынешним политическим курсом, в частности, из-за закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, слова которого цитирует газета «Взгляд». Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, в ходе которого обсуждались меры против Тбилиси.

«К сожалению, в документе не упоминается вариант фактической остановки интеграции Грузии в Евросоюз. <...> А это, по моему мнению, должно было быть», — сказал Ландсбергис.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь сообщил, что Евросоюз «закроет дверь» в объединение для Грузии, если правительство этой страны продолжит свою политику.

Месяцем ранее, во время выступления на Дне независимости Грузии в Берлине, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что республика планирует стать членом Евросоюза к 2030 году.

В мае парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял законопроект об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет приостановить визиты на высоком уровне с Грузией.

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