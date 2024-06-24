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Китай выразил готовность сотрудничать с Польшей, чтобы стабилизовать «мир хаоса»

Китай выразил готовность вместе с Польшей внести больше стабильности в мир хаоса

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Global Look Press

Китайские власти готовы объединить усилия с польской стороной, чтобы внести больше определенности на международной арене. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Китайская сторона готова сотрудничать с Польшей, <…> способствовать развитию двусторонних отношений на более высоком уровне, чтобы внести больше стабильности и определенности в мир перемен и хаоса», — сказал председатель КНР на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, при взаимодействии с Польшей китайская сторона стремится следовать принципам мирного сосуществования, сохранять крепкие дипломатические отношения и традиционную дружбу между двумя странами. Си Цзиньпин напомнил, что Польша была одним из первых государств, которое 75 лет назад признало Китайскую Народную Республику.

Накануне Дуда прибыл в Китай с официальным визитом, чтобы обсудить с китайским руководством вопросы безопасности, в том числе конфликт России и Украины.

До этого издание Politico писало, что Китай невозможно вовлечь в инициативы стран Запада по мирному урегулированию конфликта на Украине, к «их большому разочарованию».

Ранее вице-канцлер ФРГ предупредил КНР об экономических последствиях поддержки России.

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