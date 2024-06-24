Военный эксперт: после терактов в Дагестане должны работать федералы

К работе в Дагестане после двойного теракта следует привлечь федеральных силовиков, считает военный эксперт Евгений Михайлов. Для предотвращения подобных трагедий он в беседе с 360.ru призвал принять жесткие меры.

Ситуацию в республике Михайлов назвал «взрывоопасной», добавив, что по этой причине ее пытаются «специально раскачивать». Он отметил, что людей происшествие только сплотило, добавив, что к работе в республике нужно больше привлекать федеральных силовиков без связей. К местным силовикам, по его словам, жители относятся «по-разному».

«Здесь вопрос прощения не должен работать, здесь должны работать жесткие, кардинальные меры, репрессивные меры», — заявил эксперт.

В пример он привел действия главы Чечни Рамзана Кадырова. По его мнению, сейчас в этой республике безопасно – этого же следует добиться в Дагестане.

«Мы уважаем Дагестан, ребята воюют, героев много. Соответственно, нужно принимать кардинальные решения», — заключил Михайлов.

Напомним, накануне вечером в Дагестане произошли теракты: боевики в Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами стали 19 человек, в том числе 15 полицейских. Подробнее о том, что известно о нападавших, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Дагестане после теракта проверят спортивные секции на предмет радикалов.