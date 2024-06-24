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РФ и Таиланд подпишут соглашение о выдаче преступников

Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, Минюст РФ по достижении договоренности с тайской стороной сможет подписывать «от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект <…> изменения, не имеющие принципиального характера».

До этого председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что заочно обвиняемый в РФ украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), которого не стала выдавать Канада, и его соучастники причастны к преступлениям против граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

Также генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что нежелание властей Канады выдать России нациста, которого обвиняют в геноциде мирных граждан, Гунько, говорит о том, что Оттава на высшем уровне обеляет зверства нацистов.

Ранее стало известно, что Аргентина экстрадирует россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 5,4 млн рублей.

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