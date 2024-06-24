В Совфеде раскрыли последствия вызова посла США в МИД РФ

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов назвал официальным предупреждением Соединенным Штатам демарш послу Линн Трейси. Его слова приводит «Лента.Ru».

Сенатор объяснил, что подобные демарши отличаются от прочих тем, что делаются не с экранов телевизора или в печатных СМИ, а с помощью детального объяснения позиции государства относительно тех или иных действий лично послу. В данном случае речь идет о применении американского оружия против российских граждан, подчеркнул Климов.

Вызовом Трейси в МИД РФ Москва сделала США самое прозрачное и очевидное предостережение, которое только возможно в дипломатии, отметил парламентарий.

«Теперь американская сторона не сможет сделать вид, что не понимала, в чем ее обвиняют и о чем предостерегают. Это однозначное изложение позиции, более прозрачного в дипломатии не бывает», — подытожил Климов.

До этого посол США Линн Трейси была вызвана в министерство иностранных дел России в связи с атакой Вооруженных сил Украины по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Дипломату был сделан демарш в связи «преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», нанесшего ракетный удар по мирному населению Севастополя.

Ранее в МИД заявили о неотвратимом наказании ответственных за атаку на Севастополь.