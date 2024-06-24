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Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Дагестане

Лидер Белоруссии Лукашенко осудил теракт в Дагестане и выразил соболезнования

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Kremlin Pool/Global Look Press

В связи с терактами в Дагестане президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

От имени белорусского народа Лукашенко решительно осудил «бесчеловечные нападения на религиозные объекты», заявив, что их целью была попытка запугать людей, посеять панику и нарушить межконфессиональный мир и согласие. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего восстановления.

Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что все виновные в совершении этого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на города Дагестан — Махачкалу и Дербент. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Пострадали сотрудники полиции и гражданские лица. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.

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Теракт в Дагестане
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