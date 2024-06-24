ЕС планирует утвердить соглашение с Украиной по гарантиям безопасности 25 июня

В среду или четверг Евросоюз и Украина могут утвердить соглашение по гарантиям безопасности 25 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, подписание соглашения может произойти в среду или четверг в Брюсселе.

«Во вторник Совет утвердит это соглашение (по гарантиям безопасности. — «Газета.Ru»), подписание может затем состояться в среду или в четверг в Брюсселе», — поделился источник агентства.

До этого глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед заседанием Совета министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге заявила, что страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов РФ.

Американское издание The Federalist писало, что новое соглашение между США и Украиной в сфере безопасности еще глубже вовлекает Запад в конфликт с Россией.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.