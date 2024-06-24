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РФ разработала ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ в ЕС

Захарова: РФ скоро объявит об ответе на запрет вещания трех российских СМИ в ЕС

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Евгений Биятов/РИА Новости

РФ в ближайшее время объявит об ответных мерах на решение Европейского союза (ЕС) запретить доступ к ряду российских СМИ на территории регионального содружества. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Москва считает бесполезным надеяться на приверженность Брюсселя международно-правовым обязательствам. В связи с этим российское руководство разработало ответные меры на приостановку вещания СМИ в ЕС.

«[О них] будет объявлено в ближайшее время», — подчеркнула Захарова.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций в отношении РФ. В том числе региональное содружество определилось с датой вступления в силу запрета на вещание трех российских и одного чешского СМИ.

Санкции коснулись новостного агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты». Также под ограничения попал портал Voice of Europe, который базируется в Праге.

Решение об ограничении их деятельности было принято еще в мае, но до сих пор соответствующие меры не вступили в силу. Ожидается, что вещание этих СМИ в странах — членах объединения запретят с 25 июня.

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