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В ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане

ООН: устроивших теракт в Дагестане нужно привлечь к ответственности

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Shutterstock

Виновные в нападении на христианские церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте должны быть привлечены к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (УВКПЧ).

«Мы сожалеем о гибели людей в Дагестане», — заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

Она призвала власти привлечь террористов к ответственности и продолжать способствовать религиозной толерантности и межэтническому согласию.

23 июня 2024 года около 19 часов по московскому времени группа террористов совершила нападение на города Дагестан — Махачкалу и Дербент. Их целью были пост ДПС, синагоги и православный храм. Согласно последним данным МВД, погибли 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главный раввин России Берл Лазар связал нападение террористов в Дагестане с погромом в аэропорту Махачкалы, устроенными в октябре прошлого года.

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Теракт в Дагестане
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