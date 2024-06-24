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ЕС ввел санкции против журналиста Габрелянова

ЕС ввел санкции против гендиректора и президента News Media Арама Габрелянова

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Артем Житенев/РИА Новости

Европейский союз внес в санкционный список генерального директора и президента News Media Арама Габрелянова. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Габрелянов попал в «черный список» ЕС из-за того, что якобы «распространял агрессивную пропаганду, фейки и дезинформацию».

В ЕС отмечают, что российский журналист поддерживает и осуществляет действия, которые подрывают и угрожают «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Арам Габрелянов — российский журналист и издатель, создатель проекта Life и газеты «Жизнь», президент холдинга «Балтийская медиагруппа», генеральный директор издательского дома «News Media».

Также стало известно, что Европейский союз с 25 июня 2024 года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории регионального содружества, таким как РИА Новости, «Известия», «Российска газета» и Voice of Europe.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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