Глава Росимущества и главком ВМФ РФ попали под санкции ЕС

Глава Росимущества Вадим Яковенко, главком ВМФ РФ Александр Моисеев, мэр Мариуполя Олег Моргун, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и депутат Мосгордумы Мария Киселева попали в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме того, Росимущество вносит вклад в доходы российского государства. На своем посту Вадим Яковенко поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — следует из сообщения.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва тщательно проанализирует новый 14-й пакет антироссийских санкций. По словам дипломата, Москва примет ответные меры. Он уточнил, что Евросоюз идет по пути политической, экономической и военной эскалации. При этом западные политики не считаются с последствиями для собственных экономик и благополучия и безопасности граждан.

Также председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин говорил, что попытки Запада ограничить развитие России введением санкций обречены на провал. По его словам, Россия привыкла, что ее оппоненты хотят «утопить, унизить и предотвратить развитие» во всех сферах. В ответ на такую политику российский народ сосредоточился и осознал свои перспективы, подчеркнул сенатор.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.