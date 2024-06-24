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Еще одна страна выразила желание вступить в БРИКС

Глава МИД Зимбабве Шава заявил, что страна стремится вступить в БРИКС

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Росконгресс

Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава заявил, что страна стремится вступить в БРИКС. Его слова передает ТАСС.

«По сути дела, мы стоим на пороге вступления в БРИКС. При прочих равных условиях, если все страны — члены объединения согласятся, то мы присоединимся в ближайшее время», — заявил министр.

По его словам, африканская страна уже вела переговоры по поводу вступления с Китаем, ЮАР и Россией.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В настоящее время членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В июне 2024 года желание вступить в объединение выразили сразу несколько стран: Турция, Таиланд, Зимбабве и Никарагуа.

По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в данный момент частью БРИКС хотят стать десятки государств. Также он заявил, что странам БРИКС необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать.

Ранее США обеспокоились ростом влияния России в Африке.

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