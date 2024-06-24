Посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю

Посол США Линн Трейси вызвана в министерство иностранных дел России в связи с атакой Вооруженных сил Украины по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что дипломату был сделан демарш в связи «кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», нанесшего ракетный удар по мирному населению Севастополя.

Трейси было заявлено, что подобные действия США, имеющие целью поощрить власти Украины к продолжению боевых действий до «последнего украинца», выдав разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации, безнаказанными не останутся.

«Ответные меры обязательно последуют», — заявили в МИД РФ.

На прошлой неделе власти США разрешили применение поставляемых Украине американских вооружений для ударов по территории России. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что соглашение с Киевом об обстреле территории РФ американским оружием распространяется на «любую точку, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь захватить дополнительные украинские территории».

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, до 20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане.