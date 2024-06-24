Эксперт объяснил, что общего между терактом в Дагестане и ударом по Севастополю

Теракт в Дагестане и удар американскими ракетами по Севастополю встроены в одну цепочку. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Он подчеркнул, что Украина на сегодняшний день мало отличается от ИГИЛ (организация запрещена в России), хоть и с претензией на «европейскую страну».

«Так что да: удар в Дагестане по церкви и полиции нанесли те же силы, что и по пляжу в Севастополе. Наш враг известен и методы его известны. И методы борьбы с ним — тоже», — сказал Перла.

Он напомнил, что роль американце в становлении ИГИЛ и других террористических формирований уже никто не скрывает.

23 июня в дагестанском Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно неизвестные открыли огонь в Махачкале. Обстрелу подверглись пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Ранее МИД Китая заявил, что выступает против любых форм терактов.