В России оценили последствия блокады Красного моря хуситами

Журналист Владимир Хомяков в материале для Tsargrad.tv прокомментировал участившиеся атаки хуситов из движения «Ансар Аллах» на корабли в Красном море.

Он обратил внимание, что крупнейшие торговые компании прекратили поставки продукции через Суэцкий канал в Красном море. Перевозчики, по его словам, вынуждены двигаться по старому пути через Африку, который длиннее более чем на семь тысяч км.

Обозреватель также отметил, что для Ирана блокада Красного моря — хороший рычаг давления на Израиль и поддерживающий его Запад. По его словам, у иранских прокси в Ливане — «Хезболлы» — имеются тысячи ракет, нацеленных на Израиль, однако использовать их Тегеран не торопится, поскольку это вызовет ответные удары по его территории.

«А вот хуситы — другое дело: и Иран там вроде как ни при чем, и Израилю неприятно, и Западу наносится самый болезненный удар — по карману», — добавил Хомяков.

24 июня балкер Transworld Navigator под флагом Либерии был атакован хуситами в Красном море, в итоге судно получило повреждение средней степени. Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что члены экипажа получили легкие травмы.

До этого военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявлял, что члены мятежного движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море.

Ранее хуситы атаковали американский эсминец и два коммерческих судна в Красном море — Happy Condor и Captain Paris.