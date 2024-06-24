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Орбан рассказал, при каком сценарии конфликта на Украине удалось бы избежать

Орбан: если бы канцлером ФРГ оставалась Меркель, конфликта на Украине не было бы

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Virginia Mayo/AP

Если бы канцлером Германии осталась Ангела Меркель, то вооруженного конфликта на Украине не было бы. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Они сделали бы то же самое, что и после Крыма: изолировали бы конфликт», — считает политик.

Орбан назвал экс-президента США Дональда Трампа единственным человеком, который способен завершить конфликт на Украине.

Также венгерский премьер заявил, что успехи Еврокомиссии и европейского политического истеблишмента в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен оказались скромными, поэтому на ее посту должен оказаться другой политик.

До этого Орбан назвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен «девочкой-прислужницей» по сравнению с «вельзевулом» — главой Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером.

Ранее Венгрия cнова выступила за завершение конфликта на Украине.

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