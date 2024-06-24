Президент Киргизии направил телеграмму с соболезнованиями Путину в связи с терактом

Президент Киргизии Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с терактом в Дагестане. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте киргизского лидера.

Жапаров стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападений.

Политик подчеркнул, что Киргизия решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия правительства России по обеспечению своей национальной безопасности.

23 июня вечером неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее в Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков на синагоги и церковь в Махачкале и Дербенте.