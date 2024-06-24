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В конгрессе США осудили атаку по Севастополю и предложили представить удар по Флориде

Конгрессвумен Грин осудила удар ВСУ по Севастополю: это не должно происходить

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Global Look Press

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что не должно быть ударов, подобных тому, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетами АТACMS по пляжу в Севастополе. Об этом она написала в социальной сети X.

«Это не должно происходить», — подчеркнула она.

Конгрессвумен предложила представить, что если бы Россия атаковала кассетными боеприпасами пляж во Флориде. Тейлор-Грин призвала Пентагон защищать границу США, а не спонсировать вооружением Украину.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным губернатора города Михаила Развожаева, общее число пострадавших возросло до 151.

Пентагон подтвердил, что он в курсе обстрела, но отказался комментировать инцидент.

В конце мая Грин назвала безумием решение президента США Джо Байдена снять ограничение на применение Украиной американского оружия для нанесения ударов по территории РФ. Позже она отметила, что решение американского лидера может привести к мировой войне.

Ранее МИД РФ пообещал добиваться международной реакции на обстрел Севастополя.

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Удар ATACMS по Севастополю
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