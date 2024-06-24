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В Британии рассказали о реакции США на удар ВСУ по Севастополю

Telegraph: удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю усилит тревогу в Вашингтоне

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Rod Lamkey/Global Look Press

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет ATACMS для атаки по мирным жителям Севастополя усилит обеспокоенность США по поводу снятия запрета на удары американским вооружением по территории России. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Этот удар вновь усилит обеспокоенность Вашингтона по поводу смягчения правил, которые он установил для Украины в отношении использования американского оружия для нанесения ударов по России», — отмечается в материале.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным губернатора города Михаила Развожаева, общее число пострадавших возросло до 151.

Пентагон подтвердил, что он в курсе обстрела, но отказался комментировать инцидент.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться реакции международного сообщества на преступный обстрел Севастополя.

Ранее российский посол обвинил власти США в терроризме после удара ВСУ по Севастополю.

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Удар ATACMS по Севастополю
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