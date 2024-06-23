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В Совфеде резко отреагировали на требование ФРГ к Китаю прекратить экспорт в РФ

Сенатор Пушков раскритиковал требование ФРГ к Китаю прекратить экспорт в РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, провалившийся со своей «бездарной» партией на выборах в Европарламент, несет чушь, призывая Китай остановить экспорт в Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Он [Хабек], видите ли, на днях посмотрел цифры роста товарооборота между Россией и Китаем, и пришел в ужас. Для него это, видимо, стало полным откровением. Но зеленый вице-канцлер напрасно взывает и призывает: Китай не прекратит экспорт в Россию, а хабеки и бербоки не смогут «положить этому конец», — написал Пушков.

По его словам, действующая в Германии власть своей политикой уже положила конец росту немецкой экономики и превратила страну в «больного человека Европы». В подрыве подлинных интересов страны и преследовании ложных целей им равных нет, считает парламентарий.

До этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что поставки Китаем продукции двойного назначения в Россию должны прекратиться. Хабек сослался на торговые показатели, согласно которым товарооборот Китая с Россией вырос более чем на 40% в 2023 году.

Ранее вице-канцлер ФРГ предупредил КНР об экономических последствиях поддержки России.

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