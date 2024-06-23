Макрон готов к коалиции с политическими противниками, чтобы не пустить Ле Пен к власти

Президент Франции Эммануэль Макрон готов сформировать коалицию со своими политическими противниками, чтобы не допустить прихода к власти Марин Ле Пен и ее правой партии «Национальное объединение». Об этом пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на заявление Макрона о том, что оппозиционные политические силы могут управлять страной вместе. Предложение главы государства прозвучало на фоне падения рейтингов его центристской партии и ее союзников, которые, вероятно, обречены на поражение, указывается в материале.

До начала выборов остается неделя, и партия Эммануэля Макрона серьезно отстает от «Национального объединения» и левого блока «Новый народный фронт», говорится в тексте.

Bloomberg также цитирует один из французских социологических центров, который считает, что партия Ле Пен может получить абсолютное большинство в парламенте.

До этого бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришел конец. Олланд также заявил, что настало время для переустройства во Франции. По его словам, макронизм дорого обошелся республике в политическом смысле, нанеся ущерб общественному мнению и партиям в стране.

Ранее премьер Франции оценил возможность отставки Макрона.