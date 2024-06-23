Премьер Франции оценил возможность отставки Макрона

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что Эммануэль Макрон не покинет пост главы государства вне зависимости от результатов предстоящих парламентских выборов. Его слова приводит Le Parisien.

По словам премьер-министра, вне зависимости от исхода голосования «президент все равно останется президентом». Атталь подчеркнул, что вопрос заключается лишь в том, кто займет должность премьера и какое большинство будет управлять государством.

До этого Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В свою очередь лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Политик подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее Олланд заявил о конце макронизма во Франции.