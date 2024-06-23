Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского могут отправить в отставку из-за неудач на линии соприкосновения и критики в Верховной раде, пишет РИА Новости.

Так, агентство приводит слова нардепа Марьяны Безуглой о том, что генеральские фракции продолжают гробить будущее Украины, и Сырский – часть этого процесса. Политик выступает в роли «тарана» с критикой главкома ВСУ на фоне провалов Киева в Харьковской области, указывает РИА Новости.

Кроме того, украинские СМИ подтверждают высокую вероятность отставки Сырского, если ситуация не стабилизируется, говорится в тексте.

В связи с этим, считает политолог Александр Дудчак, в Киеве осознают вероятность скорого обрушения фронта, и готовят граждан страны к грядущему провалу.

«То, что против Сырского выступает та же Безуглая, факт интересный. Информационная обстановка нагнетается намеренно — выискивают будущую цель для критики», — указывает Дудчак.

До этого киевский политик Игорь Лапин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский обвинит главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в провалах на фронте и отстранит его.

Ранее военный эксперт усомнился в успехе наступления ВСУ в Харьковской области.