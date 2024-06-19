Военный эксперт усомнился в успехе наступления ВСУ в Харьковской области

Летние сражения не за горами, однако масштабными их назвать нельзя. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в Харьковской области. По его словам, сейчас задача противника — зацепиться за край российской обороны.

«Поэтому, поскольку у них нет задачи вырваться куда-то на оперативный простор, по крайней мере в обозримом будущем, им надо сначала преодолеть полосу тактической обороны, а потом уже думать о развитии маневра», — сказал Шлепченко.

Он предположил, что ВСУ не будут пытаться триумфально отвоевать утерянные позиции, а сосредоточатся на том, чтобы продержаться до тех пор, пока ситуация не улучшится, тормозя наступление Вооруженных сил России.

18 июня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что офицеры Североатлантического альянса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

До этого оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным «Линь» сообщил, что ВСУ стягивают технику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении, что может являться частью подготовки украинской армии к контрнаступлению.

Ранее российский военный рассказал о ловушках ВСУ.