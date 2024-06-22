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Олланд заявил о конце макронизма во Франции

Олланд: макронизму во Франции пришел конец

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Keiko Hiromi/Global Look Press

Макронизму во Франции пришел конец. С таким заявлением выступил бывший президент страны Франсуа Олланд, занимавший этот пост в 2012-2017 годах, в интервью France-Presse.

«Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал (экс-премьер) Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», – сказал экс-президент.

Олланд также заявил, что настало время для переустройства во Франции. По его словам, макронизм дорого обошелся республике в политическом смысле, нанеся ущерб общественному мнению и партиям в стране.

9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

Ранее в Европе заявили о риске выхода Франции из ЕС из-за Макрона.

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