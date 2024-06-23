New York Times назвала трех ближайших соратников Байдена

Журналисты газеты The New York Times (NYT) назвали имена троих ближайших соратников президента США Джо Байдена, которые больше всего на него влияют.

Как говорится в публикации, глава государства окружен множеством сотрудников, политических экспертов и секретарей, он полностью доверяет небольшому кругу лиц, которые «являются олицетворением старой школы» и имеют уникальную способность «держать сущность Джо Байдена в центре всего». В важные моменты каждый из них сообщал главе Белого дома новости, которые тот не желал слышать, хотя ни один не выступил против, когда американский лидер раздумывал — баллотироваться или нет на второй срок.

По информации издания, первым из них является глава аппарата Белого дома Рон Клейн. Он подтолкнул Байдена принять вызов бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на дебаты. Газета называет юриста Томаса Донилона вторым ближайшим соратником Байдена. Он спас политика в 2020 году на выборах, разработав выигрышную стратегию для президентской кампании против Трампа.

Как отмечает NYT, самым главным доверенным лицом американского президента является сенатор Тед Кауфман, которому было поручено решение многих «щекотливых» вопросов. Например, в 1986 году он помог Байдену незаметно разработать план первой предвыборной кампании на пост главы государства. Более 20 лет спустя Кауфман был на встрече единственным не из членов семьи, кто просил Байдена снова баллотироваться.

До этого сопредседатель национального комитета республиканцев и невестка Трампа Лара сказала, что республиканская партия Соединенных Штатов примет возможную победу Байдена на предстоящих выборах главы государства только в том случае, если они будут свободными, честными и прозрачными.

Ранее Камала Харрис заявила, что готова заменить Байдена на посту президента США.