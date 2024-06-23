СМИ: от Макрона отдалился собственный ставленник

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь все больше отдаляется от президента страны Эммануэля Макрона в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщает Les Echos.

В материале сказано, что на прошлой неделе Атталь представил себя как «свободного премьера», а в конце текущей недели он выступил с программой, призвав жителей Франции выбрать его в качестве следующего главы правительства.

«В большинстве роликов нет изображения Эммануэля Макрона. Не больше, чем в избирательной программе. На открытии под баннером «Вместе за Республику» — портрет Габриэля Атталя», — сказано в материале.

22 июня бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришел конец. Олланд также заявил, что настало время для переустройства во Франции. По его словам, макронизм дорого обошелся республике в политическом смысле, нанеся ущерб общественному мнению и партиям в стране.

В этот же день переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что решение Макрона досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы может привести к выходу Франции из Евросоюза.

Ранее во Франции начался суд над женщинами, назвавшими супругу Макрона трансгендером.