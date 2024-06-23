Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали политическое движение Макрона пустотой

Пушков: французы не заметят, если «макронизму» завтра придет конец

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков согласился с заявлением бывшего президента Франции Франсуа Олланда о конце «макронизма». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как считает сенатор, политическое движение Эммануэля Макрона, которое было слеплено за полгода до его первого избрания президентом Франции — «это, по большому счету, пустота». По его словам, у «макронизма» отсутствуют глубокие корни во французском обществе. Пушков полагает, что никто не заметит, если это движение завтра распустят. Ведь «это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под Макрона и ради Макрона», заявил он. По мнению сенатора, вскоре после ухода Макрона с поста главы государства от движения «не останется и следа».

Член Совфеда также отметил, что он имел опыт общения с руководством всех ведущих политических сил Франции. Он утверждает, что у депутатов от движения Макрона «Возрождение» нет глубоких знаний, серьезной подготовки, а также продуманных убеждений.

«Их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами, по которым они распознают своих и чужих», — добавил Пушков.

До этого экс-президент Франции Франсуа Олланд, занимавший этот пост в 2012-2017 годах, заявил, что «макронизму» в стране пришел конец.

Ранее Макрона назвали «абсолютно сумасшедшим» из-за помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами