В Совфеде назвали политическое движение Макрона пустотой

Член Совета Федерации Алексей Пушков согласился с заявлением бывшего президента Франции Франсуа Олланда о конце «макронизма». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как считает сенатор, политическое движение Эммануэля Макрона, которое было слеплено за полгода до его первого избрания президентом Франции — «это, по большому счету, пустота». По его словам, у «макронизма» отсутствуют глубокие корни во французском обществе. Пушков полагает, что никто не заметит, если это движение завтра распустят. Ведь «это не реальное, а виртуальное движение, технология, инструмент, созданный под Макрона и ради Макрона», заявил он. По мнению сенатора, вскоре после ухода Макрона с поста главы государства от движения «не останется и следа».

Член Совфеда также отметил, что он имел опыт общения с руководством всех ведущих политических сил Франции. Он утверждает, что у депутатов от движения Макрона «Возрождение» нет глубоких знаний, серьезной подготовки, а также продуманных убеждений.

«Их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами, по которым они распознают своих и чужих», — добавил Пушков.

До этого экс-президент Франции Франсуа Олланд, занимавший этот пост в 2012-2017 годах, заявил, что «макронизму» в стране пришел конец.

Ранее Макрона назвали «абсолютно сумасшедшим» из-за помощи Украине.