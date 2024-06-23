Трамп считает, что Байден втянет США в третью мировую войну

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в скором времени втянет страну в третью мировую войну, считает бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии, передает ТАСС.

«При жуликоватом Байдене, худшем президенте за всю историю нашей страны, мир объят огнем. Президент утягивает нас в сторону третьей мировой войны», — сказал он.

21 июня Дональд Трамп пообещал, что не отправит американских военных на Украину, если одержит победу на предстоящих президентских выборах.

В этот же день Трамп сказал, что война США с Китаем маловероятна, отношения между странами не налаживаются из-за неграмотной политики администрации Джо Байдена.

Также Трамп заявил, что Байден и его администрация совершают ошибку, когда говорят, что будущее Украины в НАТО.

Ранее Трамп получил пожертвование биткоинами на свою предвыборную кампанию.