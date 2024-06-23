Венгрия cнова выступила за завершение конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС. Слова Орбана передает Funke.

«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», — сказал Орбан.

21 июня Виктор Орбан заявил, что НАТО будет проводить военную миссию на территории Украины, однако Будапешт не примет в ней никакого участия.

В этот же день директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя это заявление Орбана, сказал, что Запад балансирует на очень опасной границе между прямым и косвенным участием в конфликте на Украине.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что решение Орбана отказаться от участия в миссии НАТО на Украине говорит о его здравой позиции.

Ранее Орбан назвал безнадежным стремление Запада победить Россию.